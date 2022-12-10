Лука Модрич рассказал, что поддержал Родриго после поражения Бразилии от Хорватии на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос, что он сказал партнеру по мадридскому клубу и нападающему команды Бразилии Родриго Гоису после матча 1/8 финала ЧМ-2022.

«Это может случиться с кем угодно. Родриго все равно следует поздравить. Для того чтобы пробить пенальти в таком матче, требуется сила. Каждый может потерпеть неудачу, я сказал ему, что помню, как пропустил свой пенальти против Турции в 2008 году. Мне было 23 года. Это нелегко, но я уверен, что это сделает его сильнее, и он наберется больше опыта и сил, чтобы продолжать. Все терпят неудачу, я поддержал его. Жаль, что он среди проигравших, я очень хорошо ладил с ним, но я рад за свою страну, рад, что мы вышли в полуфинал», — приводит Football Espana слова Модрича.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1, по пен. 2:2).

В полуфинале мирового первенства сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.