Вегхорст после оскорблений Месси: «Я хотел пожать ему руку, но он не захотел»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст остался недоволен поведением форварда аргентинцев Лионеля Месси после матча (2:2, 3:4 по пенальти) 1/4 финала ЧМ-2022.

Аргентинец во время флеш-интервью выругался на Вегхорста.

«Месси сильно меня разочаровал. Я хотел пожать ему руку после матча, но он не захотел. Я плохо понимаю по-испански, но уверен, что он сказал мне что-то очень неприятное», — сказал Вегхорст после матча.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.