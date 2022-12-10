Вегхорст после оскорблений Месси: «Я хотел пожать ему руку, но он не захотел»
Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст прокомментировал оскорбления от Месси
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст остался недоволен поведением форварда аргентинцев Лионеля Месси после матча (2:2, 3:4 по пенальти) 1/4 финала ЧМ-2022.
Аргентинец во время флеш-интервью выругался на Вегхорста.
«Месси сильно меня разочаровал. Я хотел пожать ему руку после матча, но он не захотел. Я плохо понимаю по-испански, но уверен, что он сказал мне что-то очень неприятное», — сказал Вегхорст после матча.
В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.
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