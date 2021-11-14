Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Игра у нашей команды не получилась. То ли наши футболисты испугались, то ли груз ответственности их передавил. Хорватия — реально очень сильная команда. Я не виню Кудряшова — это несчастный случай. У нас два удара по воротам — о чем можно говорить? До этого мы забили шесть голов Кипру. Все зависит от конкретного настроя и конкретной задачи. Я считаю, что у нас неплохая перспектива. В стыковых матчах будет тяжело. Там очень сложная система. Туда попали команды, которые заняли второе место в своей группе. Это сильные команды. Надо работать», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.