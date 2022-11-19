Луис Энрике хочет, чтобы ЧМ-2022 выиграла Испания или Аргентина

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что пожелал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси выиграть чемпионат мира.

«Если Испания не выиграет чемпионат мира, я бы хотел, чтобы его выиграла Аргентина. Было бы несправедливо, если бы такой игрок, как Лео Месси, завершил карьеру, не выиграв ни одного ЧМ», — сказал Энрике во время прямого эфира на Twitch.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, а сборная Испании попала в одну группу с Германией, Японией и Коста-Рикой.