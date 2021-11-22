«Невозможно только защищаться все 90 минут». Ловрен раскритиковал качество игры сборной России

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деня Ловрен раскритиковал качество игры сборной России в отборочном матче ЧМ-2022, который хорваты выиграли на своем поле со счетом 1:0.

— Я счастлив, что мы добились этого результата. Правда, когда вернулся в «Зенит» из сборной, чувствовал себя немного виноватым перед моими российскими друзьями. Понимаю, как они были расстроены. Поэтому в целом сейчас смешанные чувства. Теперь мы с российскими сборниками снова играем вместе за «Зенит». Впрочем, какой-то вражды или злости друг на друга у нас изначально не было, — приводит слова Ловрена matchtv.ru.

— Валерий Карпин заявил, что, несмотря на автогол, считает результат матча справедливым.

— Я тоже так считаю. С первых минут мы начали высоко прессинговать, были агрессивны на протяжении всего матча. Сборной России было очень тяжело выходить из обороны, все наши игроки активно двигались. У нас было много возможностей забить, Сафонов много раз спасал ворота, хотя и мы могли лучше использовать свои моменты. Те же Крамарич и Пашалич били прямо во вратаря из прекрасных позиций. Им было достаточно направить мяч немного в сторону от голкипера, и был бы гол.

— Вас удивила тактика сборной России, которая играла очень глубоко и слишком прижималась к своим воротам?

— Если бы мы перед матчем находились в положении сборной России и нам было бы достаточно ничьей, мы бы все равно не стали так играть. Когда ты действуешь настолько глубоко в обороне, то, скорее всего, хотя бы раз рано или поздно пропустишь. Карпин после матча сказал, что игроки должны были быть смелыми на поле, пытаться атаковать. Невозможно только защищаться все 90 минут, ты должен пробовать сам создавать моменты.

— После пропущенного мяча оставшиеся до финального свистка время Россия играла иначе.

— Согласен, но слишком поздно пытаться начать атаковать, когда играть остается 10 минут. Скорее, это нужно делать в первые 10 минут матча, а не в последние. Чтобы показать противнику — ты вышел на поле играть в футбол и собираешься создавать моменты, а не только обороняться. Сборная России не показала нам такого желания вплоть до последней десятиминутки. Но последнего отрезка было явно недостаточно.