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В Дохе запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022

В Дохе запустили специальные часы к ЧМ-2022
12:05
В Дохе запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022. Фото FIFA
В Дохе запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022. Фото FIFA
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Вчера, 21 ноября, в Дохе запустили специальные часы к ЧМ-2022. Они будут отсчитывать время до старта турнира.

«Уже несколько десятилетий я участвую в организации спортивных мероприятий, но я никогда не видел ничего подобного тому, что происходит здесь. Все готово, в Катаре фантастические стадионы. Фанаты получат незабываемые впечатления», — цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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