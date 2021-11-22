В Дохе запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022
В Дохе запустили специальные часы к ЧМ-2022
12:05
Вчера, 21 ноября, в Дохе запустили специальные часы к ЧМ-2022. Они будут отсчитывать время до старта турнира.
«Уже несколько десятилетий я участвую в организации спортивных мероприятий, но я никогда не видел ничего подобного тому, что происходит здесь. Все готово, в Катаре фантастические стадионы. Фанаты получат незабываемые впечатления», — цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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