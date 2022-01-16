Ловчев: «Если за счет везения вдруг и проскочим стыки, в Катаре нам все равно ничего не светит»

Экс-защитник «Спартака», лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» оценил перспективы сборной России.

- Сборная России попадет на ЧМ-2022?

— Думаю, нет. Но если за счет везения вдруг и проскочим стыки, в Катаре нам все равно ничего не светит. Слабенький у нас подбор игроков. Кудряшов, Дивеев, ну и далее по списку... С такими футболистами на чемпионате мира невозможно добиться успеха. После матча с хорватами я сказал в студии: «Это — не игра, а говно!» Так даже Карпин на следующий день со мной согласился!

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