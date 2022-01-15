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Сегодня, 21:14

Шевченко начал переговоры о работе со сборной Польши

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Twitter

Федерация футбола Польши рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команда, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Ранее украинец покинул должность главного тренера «Дженоа».

По данным источника, стороны уже начали переговоры по этому поводу. Об интересе польской стороны сообщалось еще до отставки Шевченко.

45-летний тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях. «Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.

Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго». Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Обе забьют - да

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20%

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Андрей Шевченко
Сборная Польши по футболу
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