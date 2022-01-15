Шевченко начал переговоры о работе со сборной Польши

Федерация футбола Польши рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команда, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Ранее украинец покинул должность главного тренера «Дженоа».

#Poland's Football Federation have shown interest for Andriy #Shevchenko as new coach of the National Team. Opened talks. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 15, 2022

По данным источника, стороны уже начали переговоры по этому поводу. Об интересе польской стороны сообщалось еще до отставки Шевченко.

45-летний тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях. «Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.

Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго». Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.