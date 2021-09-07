Лопырева пожелала удачи сборной России в матче с Мальтой

Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева пожелала сборной России удачи на матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Мальтой.

«От всей души хочу пожелать нашим ребятам сегодня боевого настроя и победы. У меня нет никаких сомнений, что они выиграют, поэтому я сейчас уже сажусь в самолет и через пять часов буду в России, чтобы поддержать их лично на стадионе. Ребята, мы в вас верим. Удачи! Победы! И без травм», — приводит слова Лопыревой РЕН ТВ.

Начало матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта — 21.45 (мск). Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.