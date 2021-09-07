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Лопырева пожелала удачи сборной России в матче с Мальтой

17:01
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Виктория Лопырева. Фото Instagram
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Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева пожелала сборной России удачи на матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Мальтой.

«От всей души хочу пожелать нашим ребятам сегодня боевого настроя и победы. У меня нет никаких сомнений, что они выиграют, поэтому я сейчас уже сажусь в самолет и через пять часов буду в России, чтобы поддержать их лично на стадионе. Ребята, мы в вас верим. Удачи! Победы! И без травм», — приводит слова Лопыревой РЕН ТВ.

Начало матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта — 21.45 (мск). Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/877099-lopyreva-pozhelala-udachi-sbornoi-rf-v-matche-s-maltoi

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры