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Витсель и Карраско пропустят матч сборной Бельгии против Белоруссии

16:47
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Футболисты сборной Бельгии Аксель Витсель и Янник Феррейра-Карраско не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии, сообщает пресс-служба команды.

Игроки уже вернулись в свои клубы.

Ранее стало известно, что встречу пропустят Ромелу Лукаку, Тома Менье, Ян Вертонген и Тибо Куртуа.

Матч Белоруссия — Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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