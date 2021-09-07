Витсель и Карраско пропустят матч сборной Бельгии против Белоруссии

Футболисты сборной Бельгии Аксель Витсель и Янник Феррейра-Карраско не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии, сообщает пресс-служба команды.

Игроки уже вернулись в свои клубы.

UPDATE: @CarrascoY21, @axelwitsel28 & @thibautcourtois did not travel to Kazan. They returned to their clubs. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2021

Ранее стало известно, что встречу пропустят Ромелу Лукаку, Тома Менье, Ян Вертонген и Тибо Куртуа.

Матч Белоруссия — Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21.45 по московскому времени.