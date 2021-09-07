Витсель и Карраско пропустят матч сборной Бельгии против Белоруссии
16:47
Футболисты сборной Бельгии Аксель Витсель и Янник Феррейра-Карраско не сыграют в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Белоруссии, сообщает пресс-служба команды.
Игроки уже вернулись в свои клубы.
Ранее стало известно, что встречу пропустят Ромелу Лукаку, Тома Менье, Ян Вертонген и Тибо Куртуа.
Матч Белоруссия — Бельгия состоится 8 сентября в Казани. Начало — в 21.45 по московскому времени.
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