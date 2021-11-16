Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил, кто лучший игрок национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Сан-Марино (10:0).

«Аарон Рамсдейл. Он отыграл на ноль в дебютной игре», — написал Линекер в Twitter.

В прошедшей встрече нападающий сборной Англии Харри Кейн забил четыре мяча и сравнялся по количеству голов за национальную команду с Линекером (48). Они делят третье место в списке. На второй позиции располагается Бобби Чарльтон (49), на первой строчке — Уэйн Руни (53).

По итогам отборочного турнира Англия заняла первое место в группе и вышла на чемпионат мира в Катаре.