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Линекер — о лучшем игроке матча Сан-Марино — Англия: «Рамсдейл. Он отыграл на ноль в дебютной игре»

Линекер назвал вратаря Рамсдейла лучшим игроком матча Сан-Марино — Англия
10:39
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил, кто лучший игрок национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Сан-Марино (10:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I
15 нояб, 22:45. Olimpico Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
0:10
Англия
Голы
Магуайр, 6 (0:1), Фаббри, 15 (0:2), Кейн, 27 (0:3), Кейн, 32 (0:4), Кейн, 39 (0:5), Кейн, 42 (0:6), Смит-Роу, 58 (0:7), Мингс, 69 (0:8), Абрахам, 78 (0:9), Сака, 79 (0:10)
Сан-Марино
Бенедеттини д`Аддарио (Чензони, 46 ) Росси Фаббри (Конти, 81 ) Баттистини Лунадеи (Грандони, 74 ) Голинуччи Муларони Томассини (Голинуччи, 46 ) Нанни Хирш (Витаиоли, 46 )
Англия
Рамсдейл Александр-Арнолд Магуайр (Чилуэлл, 46) Коади Мингс Сака Филлипс (Галлахер, 46) Беллингем Фоден (Абрахам, 46) Смит-Роу (Стоунс, 73) Кейн (Джеймс, 63)
Предупреждения
Томассини 16, Росси 26, д`Аддарио 38, Баттистини 54  -  Абрахам 73
Судьи
Раде Обренович

«Аарон Рамсдейл. Он отыграл на ноль в дебютной игре», — написал Линекер в Twitter.

В прошедшей встрече нападающий сборной Англии Харри Кейн забил четыре мяча и сравнялся по количеству голов за национальную команду с Линекером (48). Они делят третье место в списке. На второй позиции располагается Бобби Чарльтон (49), на первой строчке — Уэйн Руни (53).

По итогам отборочного турнира Англия заняла первое место в группе и вышла на чемпионат мира в Катаре.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1460366543749931008

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты