Линекер — о лучшем игроке матча Сан-Марино — Англия: «Рамсдейл. Он отыграл на ноль в дебютной игре»
Линекер назвал вратаря Рамсдейла лучшим игроком матча Сан-Марино — Англия
10:39
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил, кто лучший игрок национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Сан-Марино (10:0).
«Аарон Рамсдейл. Он отыграл на ноль в дебютной игре», — написал Линекер в Twitter.
В прошедшей встрече нападающий сборной Англии Харри Кейн забил четыре мяча и сравнялся по количеству голов за национальную команду с Линекером (48). Они делят третье место в списке. На второй позиции располагается Бобби Чарльтон (49), на первой строчке — Уэйн Руни (53).
По итогам отборочного турнира Англия заняла первое место в группе и вышла на чемпионат мира в Катаре.
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