Линекер отреагировал на достижение Кейна: «Добро пожаловать в клуб авторов 48 голов»

Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0) и догнал Гари Линекера в списке бомбардиров национальной команды.

«Привет, Гарри Кейн. Добро пожаловать в клуб авторов 48 голов. Подозреваю, что твое членство продлится недолго, но мне было приятно делить это место с тобой. Сочувствия мне не нужно», — написал Линекер в своем Twitter.

Hello @HKane, welcome to the 48 goal club. I suspect your membership will expire within minutes, but it's been a pleasure to have you alongside. ???? — Gary Lineker ? (@GaryLineker) November 15, 2021