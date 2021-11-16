Линекер отреагировал на достижение Кейна: «Добро пожаловать в клуб авторов 48 голов»
Линекер прокомментировал достижение Кейна в сборной Англии
10:22
Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0) и догнал Гари Линекера в списке бомбардиров национальной команды.
«Привет, Гарри Кейн. Добро пожаловать в клуб авторов 48 голов. Подозреваю, что твое членство продлится недолго, но мне было приятно делить это место с тобой. Сочувствия мне не нужно», — написал Линекер в своем Twitter.
Кейн после покера в ворота Сан-Марино с 48 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии. На второй строчке Бобби Чарльтон (49), рекордсмен — Уэйн Руни (53).
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