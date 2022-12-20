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Леандро Фернандес: «В Аргентине не любят сравнивать Месси и Марадону. У нас два лучших игрока в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, что в Аргентине думают о сравнении думают нападающего Лионеля Месси и легендарного форварда Диего Марадоны.

«В Аргентине не стоит вопроса о том, кого ты любишь больше: Месси или Марадону. Нет и тех, кто как-то может ненавидеть этих двух гениев. Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола. Мы не любим сравнивать Месси и Марадону, мы обожаем наслаждаться их игрой и уникальностью», — приводит слова Фернандеса Sport24.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022 и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали этот турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-20-leandro-fernandes-v-argentine-ne-lyubyat-sravnivat-messi-i-maradonu-u-nas-dva-luchshikh-igroka-v-istorii-futbola
Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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