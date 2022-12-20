Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:41

Дуймович сравнил Ловрена с Модричем: «Это сенаторы Хорватии, которые держат команду»

Томислав Дуймович сравнил Ловрена с Модричем
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команда РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 в Катаре.

«Он сыграл великолепно, не допускал ни единой ошибки! Подсказывал молодому Гвардиолу, рядом с такими опытными игроками молодые прибавляют. Ловрен — великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом. Даже когда у него была травма, мы были уверены, что он приедет на ЧМ полностью готовым. Для меня Перешич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат команду. Каждый дал свой максимум в отдельной игре, и это вылилось в бронзу», — сказал Дуймович «СЭ».

Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ-2022, победив в матче за третье место сборную Марокко (2:1). Хорваты второй раз подряд завершили мировое первенство с медалями, на ЧМ-2018 в России сборная заняла второе место, уступив Франции (2:4) в финале турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
0
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Чемпионат мира в Катаре: сетка плей-офф
Барбоза не верит в назначение Моуринью в сборную Португалии: «Он слишком дорогой тренер»
Колосков: «У хорватов есть чему поучиться»
Гладилин рассказал, почему сборная Хорватии победила Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022
Рианчо: «Хорваты — настоящие бойцы. Это у них в крови»
Кучаев: «Сборная России смогла бы выйти в четвертьфинал ЧМ-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пост Месси с Кубком мира побил рекорд по лайкам и обошел фото яйца

Леандро Фернандес: «В Аргентине не любят сравнивать Месси и Марадону. У нас два лучших игрока в истории»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости