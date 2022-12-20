Нигматуллин: «Судейство на ЧМ-2022 было крайне неквалифицированное. В РПЛ такая же проблема»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал работу арбитров на ЧМ-2022.

«Разочарованием этого чемпионата мира помимо сборных Германии и Бразилии, от которых я ожидал большего, стало судейство — крайне неквалифицированное. Постоянно какие-то споры, скандалы, ругательства со всех сторон. Все-таки хотелось смотреть игру футболистов, наслаждаться ею и обсуждать ее, а не работу арбитров. Та же проблема существует и в РПЛ — каждый тур завершается каким-то скандалом. Хотя, казалось бы, с введением ВАР все эти недочеты должны были сойти на нет, но как будто вышло наоборот — чем выше технологии, тем хуже работают арбитры», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022 и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали этот турнир в 1978 и 1986 годах.

Всего на ЧМ-2022 в Катаре было проведено 64 игры и забито 172 гола, что стало рекордным показателем в истории турнира. Арбитры в матчах мирового первенства показали 222 желтые карточки и 3 красных, а также назначили 23 пенальти, из которых 17 были реализованы.