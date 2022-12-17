Кучаев: «Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплоченнее и качественнее. Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать», — цитирует Кучаева Metaratings.ru.

Финал чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.