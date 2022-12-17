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Кучаев: «Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплоченнее и качественнее. Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать», — цитирует Кучаева Metaratings.ru.

Финал чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuchaev-favoritom-v-finale-chm-2022-budet-frantsiya-no-ya-budu-bolet-za-sbornuyu-argentiny-1441358/

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2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Константин Кучаев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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