Комбаров будет болеть за Марокко в матче за третье место ЧМ-2022

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира в Катаре между Хорватией и Марокко.

«Марокко — очень организованная команда. Я буду болеть за них в матче за третье место. Это команда-открытие этого чемпионата мира. До полуфинала у них был один пропущенный мяч, и то в свои ворота. Поэтому симпатизирую им на этом турнире», — сказал Комбаров «СЭ».

Матч Хорватия — Марокко пройдет сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа». Начало — в 18:00 по московскому времени.