Кучаев назвал хорвата Ливаковича лучшим голкипером ЧМ-2022

Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев поделился мнением о том, кто является лучшим голкипером чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Можем назвать Ливаковича лучшим голкипером на турнире?

— Я думаю, да. Потому что он для хорватов вытащил возможность быть в четверке. На групповом этапе он не так ярко играл, но в плей-офф был лучшим вратарем, сто процентов, — сказал Кучаев «РБ Спорт».

В плей-офф чемпионата мира сборная Хорватии выиграла две серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала против Японии Ливакович отразил три 11-метровых удар, а в четвертьфинале с бразильцами — один.