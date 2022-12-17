Французская федерация хочет обсудить с Дешамом новый контракт в январе

Федерация футбола Франции хочет продолжить сотрудничество с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, сообщает L'Equipe.

Глава организации Ноэль Ле Гре собирается встретиться с главным тренером национальной команды в январе и обсудить заключение нового контракта. Текущее соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

При этом сам тренер огорчен из-за того, что с ним решили не договариваться до ЧМ-2022.

Ранее появилась информация, что руководство французского футбола отказалось от идеи приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. На чемпионате мира-2022 Франция вышла в финал, где встретится с Аргентиной 18 декабря.