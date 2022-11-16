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Сегодня, 08:10

Коман рассказал о задаче сборной Франции на чемпионате мира-2022

Виктория Кравченко
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Голкипер «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман рассказал о задаче национальной команды на чемпионате мира-2022, который состоится в ноябре 2022 года.

«Наша цель — победить на мундиале. Но после неудачи на Евро не стоит загадывать на будущее. Мы планируем решать задачи по мере поступления. Будем двигаться от матча к матчу и выкладываться на 100 процентов. Посмотрим, что из этого получится. Фаворит? Кроме Франции я бы еще выделил сборные Бразилии и Германии», — цитирует игрока Kicker.

Сборная Франции в турнире сыграет против Туниса, Дании и Австралии.

Кингсли Коман
Сборная Франции по футболу
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