Браим Диас может заменить Арита в заявке сборной Марокко на ЧМ-2022

Федерация футбола Марокко ведет поиски замены полузащитнику Амину Ариту, который получил травму. 25-летний хавбек растянул крестообразные связки колена в матче против «Монако».

Как сообщает Marca, организация пытается убедить полузащитника «Милана» Браима Диаса присоединиться к сборной Марокко. 23-летний игрок родился в Малаге и имеет гражданства Испании и Марокко.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Марокко сыграет в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.