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Сегодня, 04:37

Браим Диас может заменить Арита в заявке сборной Марокко на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Марокко ведет поиски замены полузащитнику Амину Ариту, который получил травму. 25-летний хавбек растянул крестообразные связки колена в матче против «Монако».

Как сообщает Marca, организация пытается убедить полузащитника «Милана» Браима Диаса присоединиться к сборной Марокко. 23-летний игрок родился в Малаге и имеет гражданства Испании и Марокко.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Марокко сыграет в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Амин Арит
Футбол
Сборная Марокко по футболу
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