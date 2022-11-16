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Сегодня, 08:18

Родриго заявил, что нельзя считать фаворитом ЧМ-2022 исключительно сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира в Катаре.

«Нас нельзя считать фаворитами исключительно из-за того, что у нас пять звезд. Мы среди лучших, это однозначно, но есть и другие отличные сборные. На чемпионате мира не бывает одного фаворита, поскольку есть и другие сильные команды. Мы осознаем, что у нас очень сильная команда и у нас есть все, чтобы выиграть чемпионат мира», — приводит слова Родриго Marca.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/11/14/6372a12a268e3e11558b45d1.html
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