Родриго заявил, что нельзя считать фаворитом ЧМ-2022 исключительно сборную Бразилии

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс оценил шансы сборной Бразилии на победу на чемпионате мира в Катаре.

«Нас нельзя считать фаворитами исключительно из-за того, что у нас пять звезд. Мы среди лучших, это однозначно, но есть и другие отличные сборные. На чемпионате мира не бывает одного фаворита, поскольку есть и другие сильные команды. Мы осознаем, что у нас очень сильная команда и у нас есть все, чтобы выиграть чемпионат мира», — приводит слова Родриго Marca.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.