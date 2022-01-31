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Сегодня, 18:40

Колосков прокомментировал назначение Михневича на пост главного тренера сборной Польши

Анна Горшкова
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«Я не футбольный болельщик, поэтому мне было все равно на возможную встречу Шевченко и сборной России. Какая разница? Мне главное, чтобы наша команда выиграла. Если новый тренер поляков Михневич выиграет у нас, он — хороший специалист. Если нет — плохой. Работа же Шевченко в «Дженоа» была неудовлетворительной», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Сборным России и Польши предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдет 24 марта в «Лужниках». Победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4593401-pochyotnyj-prezident-rfs-mne-bylo-vsyo-ravno-na-vozmozhnuyu-vstrechu-shevchenko-i-sbornoj-rossii.html

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Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Чемпионат мира по футболу 2022
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