Колосков прокомментировал назначение Михневича на пост главного тренера сборной Польши

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«Я не футбольный болельщик, поэтому мне было все равно на возможную встречу Шевченко и сборной России. Какая разница? Мне главное, чтобы наша команда выиграла. Если новый тренер поляков Михневич выиграет у нас, он — хороший специалист. Если нет — плохой. Работа же Шевченко в «Дженоа» была неудовлетворительной», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Сборным России и Польши предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдет 24 марта в «Лужниках». Победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.