Губерниев: «Шевченко знает, как оставлять Россию за бортом, но Польша пошла путем неудачи»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«Назначение Шевченко взвинтило бы интригу, добавило бы перцу. Но тем сильнее будет горечь польской неудачи. Ведь они проиграют России со своим тренером.

У Польши был шанс назначить Шевченко, который знает, как оставлять Россию за бортом крупных турниров. Но они пошли своим путем, который, как завещал Иван Сусанин, приведет их к неудаче», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.