Кто капитан сборной Кипра по футболу?

Полузащитник Костакис Артиматас является капитаном сборной Кипра. 28-летний футболист выступает за клуб «Анортосис».

Ранее, 1 сентября, Артиматас вывел сборную Кипра с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой (0:3). Хавбек провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артиматаса в 800 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 4 матчах за свой клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В субботу, 4 сентября, сборная России проведет матч отбора ЧМ-2022 с Кипром. Встреча пройдет в Никосии и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе