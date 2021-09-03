Кто капитан сборной России по футболу?
Защитник Георгий Джикия был капитаном сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). При этом 27-летний футболист ранее отметил, что в национальной команде будет несколько капитанов.
По словам Джикии, такое решение было принято, чтобы каждый игрок в обновленной команде ощущал чувство ответственности.
1 сентября Джикия вывел сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с хорватами. Защитник провел на поле всю встречу и получил награду «Лучшему игроку матча» (по версии болельщиков и экспертов).
Портал Transfermarkt оценивает Джикию в 9 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.
4 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Кипром в матче отбора ЧМ-2022 в Никосии. Игра начнется в 19.00 (мск).
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
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