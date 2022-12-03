Кержаков назвал самый красивый гол группового турнира ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал «СЭ», какой гол на групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре он считает самым красивым.

«Безусловно — это гол Ришарлисона в ворота Сербии. И еще мексиканец Луис Чавес положил отличный гол со штрафного. Был в этот момент на стадионе и не мог себе представить, что с такой дистанции можно забить. Удар получился сильным и очень точным», — сказал Кержаков «СЭ».