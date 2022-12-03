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Сегодня, 15:55

Кержаков назвал лучшие матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал «СЭ» лучшие матчи группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Больше всего понравились игры с участием Саудовской Аравии. Сначала матч с Аргентиной. Там Саудовская Аравия билась самоотверженно и добилась исторической победы, правда она не позволила им выйти в плей-офф. И еще понравился матч Саудовская Аравия — Мексика. Но там понравилась игра Мексики. Мексиканцы отлично атаковали, создали огромное количество моментов. Жалко, что не смогли выйти в 1/8 финала», — сказал Кержаков «СЭ».

По итогам групповой стадии ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии заняла последнее, четвертое место в группе C с 3 очками в 3 матчах. Мексика стала третьей с 4 очками, уступив Польше по разности забитых и пропущенных мячей.

В плей-офф из этой группы вышли Аргентина и Польша. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Австралии, а поляки — против Франции.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Александр Кержаков
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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