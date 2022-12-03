Кержаков назвал лучшие матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал «СЭ» лучшие матчи группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Больше всего понравились игры с участием Саудовской Аравии. Сначала матч с Аргентиной. Там Саудовская Аравия билась самоотверженно и добилась исторической победы, правда она не позволила им выйти в плей-офф. И еще понравился матч Саудовская Аравия — Мексика. Но там понравилась игра Мексики. Мексиканцы отлично атаковали, создали огромное количество моментов. Жалко, что не смогли выйти в 1/8 финала», — сказал Кержаков «СЭ».

По итогам групповой стадии ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии заняла последнее, четвертое место в группе C с 3 очками в 3 матчах. Мексика стала третьей с 4 очками, уступив Польше по разности забитых и пропущенных мячей.

В плей-офф из этой группы вышли Аргентина и Польша. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Австралии, а поляки — против Франции.