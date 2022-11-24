Кечинов объяснил низкую результативность матчей чемпионата мира-2022

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил низкую результативность многих матчей чемпионата мира-2022.

— Над командами довлеет результат, прежде всего, они боятся проиграть, боятся пропустить. Поэтому больше думают об обороне. И в этом преуспевают. Но были и игры, в которых очень много голов. Например, вчера смотрел матч Испании против Коста-Рики и получил колоссальное удовольствие от футбола.

— А есть удовольствие, когда вот так «в одну калитку»?

— Есть удовольствие, когда есть поставленная игра, в которую играет сборная Испании.

— Какой из матчей с нулевым или минимальным исходом больше всего разочаровал?

— Хорваты, наверное, которые не смогли забить Марокко. Весь по составу у них очень приличная команда, впереди яркие игроки. Но, по сути, они ничего не создали. Надо отдать должное, конечно, и сопернику, где собраны неплохие игроки, но, тем не менее, что-то можно было сделать опасное у их ворот, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

На чемпионате мира-2022 четыре матча закончились нулевой ничьей.