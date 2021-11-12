Казанский стал комментатором Первого канала и будет работать на матче России с Хорватией
09:47
Денис Казанский стал комментатором Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала.
Казанский будет работать на футбольных и хоккейных турнирах, которые показывает Первый канал, а также станет основным ведущим Олимпийской студии во время Олимпиады-2022.
Комментатор дебютирует в эфире канала 14 ноября, его первым матчем станет игра отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск). Напомним, что для выхода на ЧМ-2022 сборной России нужно не проиграть в этой встрече.
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