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Казанский стал комментатором Первого канала и будет работать на матче России с Хорватией

09:47

Денис Казанский стал комментатором Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала.

Казанский будет работать на футбольных и хоккейных турнирах, которые показывает Первый канал, а также станет основным ведущим Олимпийской студии во время Олимпиады-2022.

Комментатор дебютирует в эфире канала 14 ноября, его первым матчем станет игра отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск). Напомним, что для выхода на ЧМ-2022 сборной России нужно не проиграть в этой встрече.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры