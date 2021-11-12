Ерохин: «После такой победы над Кипром приятнее готовиться к матчу с Хорватией»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Вообще, с ребятами договаривались, что нужно как можно быстрее забить первый гол, чтобы киприоты не так уверенно себя чувствовали, потому что они пытались разыгрывать от ворот и контролировать мяч. Думаю, быстрый мяч нам помог, плюс был еще один ключевой момент — спасение Матвея Сафонова в конце первого тайма. В начале второго тайма забили еще два быстрых мяча, и игра пошла более спокойно.



Почему не удалось решить все в первом тайме? Были моменты, Андрей Мостовой мог забивать. Реализуй он свой момент — было бы спокойнее. Сколько еще мог забить я, помимо двух? Было еще несколько моментов, но я рад, что дважды отличился и помог команде. Что сказал Карпин после матча? Поздравил. Хорошие эмоции. После таких игр приятно готовиться к следующему матчу. Поможет ли крупная победа над Кипром в подготовке к Хорватии? В любом случае победа есть победа, это 3 очка, которые важны для турнирного положения. Положительные эмоции все равно более хорошо сказываются на подготовке, восстановление быстрее идет. Думаю, эта победа скажется положительно», — сказал в интервью пресс-службе национальной команды Ерохин.

В игре с киприотами Ерохин сделал дубль и отдал голевую передачу.

В заключительном матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде сыграет с Хорватией. Встреча состоится в Сплите 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Для выхода на чемпионат мира сборной России нужно не проиграть в этом матче.