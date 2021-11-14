Кавазашвили двумя словами описал игру сборной России в игре против Хорватии

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Мы очень сожалеем, что проиграли и пропустили такой автогол, но мы знали, какая нам предстоит игра. Они в индивидуальном плане превосходят нас. Мы и тактически уступили, но зачем было Кудряшову брать и подставлять ногу? Могу только в его оправдание сказать, что он за секунду до этого получил растяжение колена. Все бывает в жизни, поэтому давайте не будет никого ругать. Давайте похвалим команду за то, что они долго выдерживали натиск хорватов. Игра сборной России двумя словами? Фарт отвернулся», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.