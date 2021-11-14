Карпин подтвердил, что будет работать со сборной России в стыковых матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что останется на своем посту и будет руководить командой в стыковых матчах ЧМ-2022.

Важная деталь по контракту Карпина в сборной России: при попадании в стыковые матчи он автоматически продляется до их завершения в марте.

«Автоматически продлевается? Значит, продлевается», — сказал тренер во время флэш-интервью.

Хорватия набрала 23 очка и финишировала в группе H на 1-м месте, завоевав прямую путевку на чемпионат мира 2022 года. Россияне с 22 очками стали 2-ми и примут участие в стыковых матчах.