Карпин подтвердил, что будет работать со сборной России в стыковых матчах
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что останется на своем посту и будет руководить командой в стыковых матчах ЧМ-2022.
Важная деталь по контракту Карпина в сборной России: при попадании в стыковые матчи он автоматически продляется до их завершения в марте.
«Автоматически продлевается? Значит, продлевается», — сказал тренер во время флэш-интервью.
Хорватия набрала 23 очка и финишировала в группе H на 1-м месте, завоевав прямую путевку на чемпионат мира 2022 года. Россияне с 22 очками стали 2-ми и примут участие в стыковых матчах.
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