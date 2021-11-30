Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин заявил, что вопрос о выборе стадиона для стыковых матчей сборной России обсуждается

21:25
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе стадиона для стыковых матчей ЧМ-2022.

— Что с выбором стадиона?

— Находится в обсуждении. Мне бы хотелось сыграть везде. Собираем информацию. Шорт-лист есть. Есть некие критерии приемлемости — климат, поле. Например, в Ростове в марте не так тепло, как все думают. О стадионе в Екатеринбурге мы не думали. Москва или Краснодар? Если будет 50%, больше зрителей, то Лужники. Но холод! Полякам то все равно.

— Холод наше преимущество?

— Не замечаю этого.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-теста до 48 часов
1
1
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты