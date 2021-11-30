Карпин заявил, что вопрос о выборе стадиона для стыковых матчей сборной России обсуждается
21:25
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе стадиона для стыковых матчей ЧМ-2022.
— Что с выбором стадиона?
— Находится в обсуждении. Мне бы хотелось сыграть везде. Собираем информацию. Шорт-лист есть. Есть некие критерии приемлемости — климат, поле. Например, в Ростове в марте не так тепло, как все думают. О стадионе в Екатеринбурге мы не думали. Москва или Краснодар? Если будет 50%, больше зрителей, то Лужники. Но холод! Полякам то все равно.
— Холод наше преимущество?
— Не замечаю этого.
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
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