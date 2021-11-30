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Карпин ответил на вопрос о вакцинации игроков сборной России

21:24
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вакцинации игроков национальной команды.

«Обязательная прививка? Если государство не может, то как это может тренер сборной России. Пускай это делает государство», — сказал Карпин.

В марте в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 Россия дома сыграет с Польшей. В случае победы в финале россияне на своем поле сыграют с победителями пары Швеция — Чехия.

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