Карпин: «Изучаем Хорватию так же, как остальных соперников»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.
«Мы изучаем Хорватию так же, как остальных соперников. Писарев и Онопко помогают с этим.
С Головиным общались, он продолжает набирать форму. Уже в следующих играх «Монако» он должен быть. Игроками такого уровня мы не разбрасываемся.
Почему не взяли дополнительного нападающего вместо четвертого вратаря? Ну, игроков много, не можем вызывать всех. Изменения еще все равно возможны», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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