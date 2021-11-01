Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об окончательном составе команды на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

«Кроме Сергеева был сделан выбор в пользу игроков более опытных. Можно сказать, в бой идут одни старики, все остальные были в сборной. Если говорить конкретно про нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную. Они никуда не уедут, будут под рукой. Плюс могут быть изменения из-за матчей еврокубков и РПЛ», — сказал Карпин.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).