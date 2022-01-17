Карпин сравнил поражение от Хорватии с матчем против Украины в 1999 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Александру Дорскому рассказал о важности звонка бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева после матча квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

— Романцев звонил вам после одного из эфиров «Коммент.Шоу» — когда сказали, что не знаете, будете ли руководить командой в стыковых играх. Вы объяснили, что этот звонок был одним из решающих факторов, чтобы остаться. Почему?

— Потому что это опытный человек, который был в этой шкуре. Украина-1999 — в чем-то похожая ситуация, шесть игр выиграли, седьмую сыграли вничью и не попали даже в стыки.

Романцев сказал, что нельзя бросать на полпути, что только сейчас я познакомился с футболистами, что теперь я знаю, как они могут реагировать в стрессовой ситуации. Поэтому нельзя бросать, нужно попробовать — как минимум стыки.

— Романцев — очень заслуженный человек, который построил несколько великих команд, но это было давно.

— Это же был вопрос не тактики, а моей и командной психологии. Уверен, за эти годы она не изменилась.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и вышла в стыковой турнир за право отобраться на мировое первенство. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей. В случае победы подопечные Карпина разыграет путевку на чемпионат мира с победителем игры Швеция — Чехия.