Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:35

Карпин сравнил поражение от Хорватии с матчем против Украины в 1999 году

Карен Саркисян
Корреспондент
Валерий Карпин и Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Александру Дорскому рассказал о важности звонка бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева после матча квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

— Романцев звонил вам после одного из эфиров «Коммент.Шоу» — когда сказали, что не знаете, будете ли руководить командой в стыковых играх. Вы объяснили, что этот звонок был одним из решающих факторов, чтобы остаться. Почему?

— Потому что это опытный человек, который был в этой шкуре. Украина-1999 — в чем-то похожая ситуация, шесть игр выиграли, седьмую сыграли вничью и не попали даже в стыки.

Романцев сказал, что нельзя бросать на полпути, что только сейчас я познакомился с футболистами, что теперь я знаю, как они могут реагировать в стрессовой ситуации. Поэтому нельзя бросать, нужно попробовать — как минимум стыки.

— Романцев — очень заслуженный человек, который построил несколько великих команд, но это было давно.

— Это же был вопрос не тактики, а моей и командной психологии. Уверен, за эти годы она не изменилась.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и вышла в стыковой турнир за право отобраться на мировое первенство. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей. В случае победы подопечные Карпина разыграет путевку на чемпионат мира с победителем игры Швеция — Чехия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qu99KveeuVc
Валерий Карпин
Олег Романцев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адам Навалка главный кандидат на пост тренера сборной Польши
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости