Адам Навалка главный кандидат на пост тренера сборной Польши

Адам Навалка является основным претендентом на пост главного тренера сборной Польши.

Как сообщает журналист Николо Скира, Андрей Шевченко принял решение не торопиться с выбором новой команды. Недавно украинский специалист был уволен из «Дженоа».

В конце декабря 2021 года сборную Польши покинул Паулу Соуза, который подписал контракт с «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Навалка готов возглавить команду только при условии, что будет иметь возможность покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022.

64-летний специалист уже тренировал польскую команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и ЧМ-2018.