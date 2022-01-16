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Сегодня, 21:13

Адам Навалка главный кандидат на пост тренера сборной Польши

Анна Горшкова
Корреспондент

Адам Навалка является основным претендентом на пост главного тренера сборной Польши.

Как сообщает журналист Николо Скира, Андрей Шевченко принял решение не торопиться с выбором новой команды. Недавно украинский специалист был уволен из «Дженоа».

В конце декабря 2021 года сборную Польши покинул Паулу Соуза, который подписал контракт с «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Навалка готов возглавить команду только при условии, что будет иметь возможность покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022.

64-летний специалист уже тренировал польскую команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Напомним, 24 марта 2022 года Польша встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1482770891448668168?s=20

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Адам Навалка
Футбол
Сборная Польши по футболу
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