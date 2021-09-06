Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чего ждет от предстоящего матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Мальты.

«Сборная Мальты 25 лет назад и сейчас — это небо и земля. Сейчас очки даются с трудом с любыми сборными. Сказать, что это карликовая сборная? На поле это не чувствуется», — заявил Карпин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.