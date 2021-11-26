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Карпин рассказал о премиальных сборной России

20:34
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о премиальных национальной команды в случае попадания на ЧМ-2022.

«Если кто-то хочет, я не против. Меценат, например, все окей. Мы все это уже обговаривали. Мотивации у футболистов не должно быть никакой. Дай тебе хоть миллиард, я сейчас не обыграю сборную Польши. Так бы всем и давали по миллиарду и каждый становился чемпионом мира. К сожалению, это спорт», — сказал Карпин.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Артем Бухаев все материалы автора
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