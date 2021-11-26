Карпин рассказал о премиальных сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о премиальных национальной команды в случае попадания на ЧМ-2022.

«Если кто-то хочет, я не против. Меценат, например, все окей. Мы все это уже обговаривали. Мотивации у футболистов не должно быть никакой. Дай тебе хоть миллиард, я сейчас не обыграю сборную Польши. Так бы всем и давали по миллиарду и каждый становился чемпионом мира. К сожалению, это спорт», — сказал Карпин.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.