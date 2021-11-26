Карпин: «Будут вызваны футболисты, с которыми мы сможем решить задачу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как будет настраивать команду на матч отбора ЧМ-2022 против сборной Польши.

— Был девиз «В бой идут одни старики». Какой будет девиз перед Польшей?

— Будут вызваны футболисты, с которыми мы сможем решить задачу. Сильнейшие они? Будем смотреть в марте, игр будет не так много, к сожалению. Все будет исходить из того, как начнётся март.

— Вы сказали, что поляки равны по силам Хорватии. Верно, что не считаете Россию фаворитом в матчах стыкового турнира?

— На 500% так. Мы никого не сильнее, никого не слабее. Ни со Словенией, ни со Словакией я фаворитами нас не считал. И уж тем более с Хорватией.

— Как тогда сделать, чтобы команда не испугалась поляков?

— Разговаривать и готовить команду к полякам. Возможно, конференции, возможно, личные встречи. Будем ездить на сборы к клубам. Наверное, все будут в Турции, Испании и ОАЭ — будем ездить на сборы.