Карпин: «Будут вызваны футболисты, с которыми мы сможем решить задачу»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как будет настраивать команду на матч отбора ЧМ-2022 против сборной Польши.
— Был девиз «В бой идут одни старики». Какой будет девиз перед Польшей?
— Будут вызваны футболисты, с которыми мы сможем решить задачу. Сильнейшие они? Будем смотреть в марте, игр будет не так много, к сожалению. Все будет исходить из того, как начнётся март.
— Вы сказали, что поляки равны по силам Хорватии. Верно, что не считаете Россию фаворитом в матчах стыкового турнира?
— На 500% так. Мы никого не сильнее, никого не слабее. Ни со Словенией, ни со Словакией я фаворитами нас не считал. И уж тем более с Хорватией.
— Как тогда сделать, чтобы команда не испугалась поляков?
— Разговаривать и готовить команду к полякам. Возможно, конференции, возможно, личные встречи. Будем ездить на сборы к клубам. Наверное, все будут в Турции, Испании и ОАЭ — будем ездить на сборы.
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