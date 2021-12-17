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Карпин: «То, что сборная России может не попасть на чемпионат мира, очень плохо, но не катастрофа»

Карпин высказался о возможном непопадании сборной России на чемпионат мира
11:24
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, станет ли непопадание на чемпионат мира катастрофой для национальной команды.

«Катастрофа — это землетрясение, война, коронавирус в конце концов, — приводит слова Карпина Афиша Daily. — Катастрофа — когда люди умирают. То, что сборная России может не попасть на чемпионат мира, очень плохо, но не катастрофа. Футбол — это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов».

Напомним, сборная России сыграет в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В полуфинальном стыковом матче национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.

Дополнительная информация:

https://daily.afisha.ru/sport/22019-futbol-stanovitsya-bolee-individualnym-bolshoe-intervyu-s-valeriem-karpinym/

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты