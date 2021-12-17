Карпин: «То, что сборная России может не попасть на чемпионат мира, очень плохо, но не катастрофа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, станет ли непопадание на чемпионат мира катастрофой для национальной команды.

«Катастрофа — это землетрясение, война, коронавирус в конце концов, — приводит слова Карпина Афиша Daily. — Катастрофа — когда люди умирают. То, что сборная России может не попасть на чемпионат мира, очень плохо, но не катастрофа. Футбол — это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов».

Напомним, сборная России сыграет в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В полуфинальном стыковом матче национальная команда встретится с Польшей. В случае победы команда сыграет в финальной стыковой игре с победителем пары Швеция — Чехия.