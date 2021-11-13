Карпин объяснил, почему Джикия будет капитаном сборной России в матче с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что защитник Георгий Джикия должен стать капитаном сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией.
— Почему именно Джикия будет капитаном завтра?
— Если Георгий выйдет, тогда закольцуем историю с повязкой, пока ничего не закольцовывали.
Джикия был капитаном в сентябрьском матче с хорватами в Москве (0:0).
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
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