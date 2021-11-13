Карпин объяснил, почему Джикия будет капитаном сборной России в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что защитник Георгий Джикия должен стать капитаном сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией.

— Почему именно Джикия будет капитаном завтра?

— Если Георгий выйдет, тогда закольцуем историю с повязкой, пока ничего не закольцовывали.

Джикия был капитаном в сентябрьском матче с хорватами в Москве (0:0).

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.