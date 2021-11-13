«Нужно быть дебилами, чтобы на это обращать внимание». Карпин — о словах про важность игры России с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии пояснил свои слова о том, что предстоящая встреча для него не самая важная в карьере.
— В команде все здоровы? Головин не вышел на поле стадиона.
— Все, кто прилетел, все здоровы. Головин вышел на поле и ушел, чего там смотреть-то? Кто не прилетел, те не здоровы.
— Вы сказали, что матч «Ростов» — «Урал» — самый важный в вашей карьере. Не боитесь, что эту фразу будут вам вспоминать, если что-то пойдет не так?
— Нужно быть дебилами, чтобы на это обращать внимание. Лично в моей карьере были матчи важнее, тот же матч против Украины. Таких матчей было 20-30. Для России — да, но для меня нет.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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