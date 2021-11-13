Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии пояснил свои слова о том, что предстоящая встреча для него не самая важная в карьере.

— В команде все здоровы? Головин не вышел на поле стадиона.

— Все, кто прилетел, все здоровы. Головин вышел на поле и ушел, чего там смотреть-то? Кто не прилетел, те не здоровы.

— Вы сказали, что матч «Ростов» — «Урал» — самый важный в вашей карьере. Не боитесь, что эту фразу будут вам вспоминать, если что-то пойдет не так?

— Нужно быть дебилами, чтобы на это обращать внимание. Лично в моей карьере были матчи важнее, тот же матч против Украины. Таких матчей было 20-30. Для России — да, но для меня нет.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.