Карпин назвал арены, которые рассматриваются для проведения стыковых матчей сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

— Какой стадион рассматривается как домашний для стыков?

— Рассматривается несколько арен. И Санкт Петербург, и Лужники, и южные города. Пока конкретики нет, время есть. Рассмотрим все варианты. Благодарю все клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий конечно я дать не могу, но это нам точно поможет лучше подготовиться.

— Почему вы сегодня пришли ко всем журналистами, а не в Коммент.Шоу?

— Потому что произошла жеребьевка. Сегодня общаюсь со всеми желающими, как и после Хорватии. Я был на пресс-конференции, вас там не было. Надо будет провести Коммент.Шоу — проведем. Рассчитывайте на это.

— Ваше официальное место жительство — это Ростов. Хотели бы, чтобы сборная России сыграла в вашем городе?

— Давайте так, «Ростов-Арена» рассматривается как один из вариантов. Но выбор будет зависеть от многих факторов: логистика, климат, а не только от моего проживания.

Сборная России проведет первый стыковой матч на домашнем стадионе против сборной Польши.