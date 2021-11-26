Карпин назвал арены, которые рассматриваются для проведения стыковых матчей сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
— Какой стадион рассматривается как домашний для стыков?
— Рассматривается несколько арен. И Санкт Петербург, и Лужники, и южные города. Пока конкретики нет, время есть. Рассмотрим все варианты. Благодарю все клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий конечно я дать не могу, но это нам точно поможет лучше подготовиться.
— Почему вы сегодня пришли ко всем журналистами, а не в Коммент.Шоу?
— Потому что произошла жеребьевка. Сегодня общаюсь со всеми желающими, как и после Хорватии. Я был на пресс-конференции, вас там не было. Надо будет провести Коммент.Шоу — проведем. Рассчитывайте на это.
— Ваше официальное место жительство — это Ростов. Хотели бы, чтобы сборная России сыграла в вашем городе?
— Давайте так, «Ростов-Арена» рассматривается как один из вариантов. Но выбор будет зависеть от многих факторов: логистика, климат, а не только от моего проживания.
Сборная России проведет первый стыковой матч на домашнем стадионе против сборной Польши.
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