Карпин хочет провести товарищеский матч против Италии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как планирует вести подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.

— Я бы с удовольствием провел товарищеский матч с Италией. Сбор в январе-феврале? Это вопрос к обсуждению. Пока не рассматривается, но будем обсуждать

— Нравится ли вам новый формат стыковых матчей?

— Ну, формат какой есть, такой и есть — мы тут ничего не можем поменять.

— Будете ли вы менять психологическую подготовку игроков к большим матчам, учитывая опыт игры с Хорватией?

— Будем ли что-то менять? Понятно, что будем. А что конкретно — рассказывать не буду. Все расскажу футболистам.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.