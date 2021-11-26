Карпин хочет провести товарищеский матч против Италии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как планирует вести подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.
— Я бы с удовольствием провел товарищеский матч с Италией. Сбор в январе-феврале? Это вопрос к обсуждению. Пока не рассматривается, но будем обсуждать
— Нравится ли вам новый формат стыковых матчей?
— Ну, формат какой есть, такой и есть — мы тут ничего не можем поменять.
— Будете ли вы менять психологическую подготовку игроков к большим матчам, учитывая опыт игры с Хорватией?
— Будем ли что-то менять? Понятно, что будем. А что конкретно — рассказывать не буду. Все расскажу футболистам.
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю