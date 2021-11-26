Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре против Польши.

«У России шансы в матче с Польшей такие же, как и против остальных команд. Польша что ли прям такая непобедимая команда? Они также попали в стыковые матчи. Да, у них есть один выдающийся футболист, но это не значит, что он будет в форме или не получит травму. Тут все зависеть будет от нас. Надо хорошо подготовиться, избежать массовые травмы, которые были у нас. Лига сделала все возможное, перенесла тур. Так что есть прекрасная возможность хорошо подготовиться. Все зависит от нас, а не от поляков», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.