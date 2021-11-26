Канчельскис о стыковом матче с Польшей: «Главное, чтобы сборная физически и психологически была готова к игре»
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил шансы национальной команды в полуфинале стыков ЧМ-2022 против Польши.
«Шансы есть всегда. Их просто надо использовать, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Самое главное, чтобы команда физически и психологически была готова к игре. Травм стоит избегать, потому что у нас нет замен. Каждый игрок на вес золота. Поляки в хорошей форме, умеют забивать. Впереди 4 месяца. Ближе к игре будет более ясно, какие у нас шансы. Сейчас все делается для национальной сборной».
В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю