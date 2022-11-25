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Юран — о Роналду против Ганы: «Скорость уже не та»

Юран оценил игру Роналду в матче с Ганой
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер, бывший нападающий сборной России Сергей Юран интервью «СЭ» оценил игру форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Ганой.

— Как бы оценили игру Роналду?

— Класс, конечно, никуда не делся. Но возраст все равно сказывается. Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. Возле штрафной по-прежнему опасен, может на опыте разобраться с опекуном. Но объем работы уже, конечно, не тот. Увы, мы с каждым годом не молодеем. Конечно, его присутствие на поле — придает солидность всей команде, авторитет. Опытнейший мастер. Вместе с тем с точки зрения функциональной подготовки ему уже непросто даются все эти забегания.

— Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» не принимал участия в официальных играх с 6 ноября. Это тоже сказалось?

— Это не ключевой фактор. Три недели для такого профессионала, как он, ни о чем. Он сам знает, как себя подвести к важному турниру. Ясно, что тренировался, поддерживал себя в тонусе. Другое дело, что ему почти 38. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят.

Криштиану Роналду. «Если бы это был не Роналду, пенальти бы не поставили». Юран — о победе Португалии

Криштиану Роналду
Сергей Юран
Сборная Португалии по футболу
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